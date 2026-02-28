Ричмонд
Молдавскому чиновнику грозит 9 лет тюрьмы за сброс в реку Бык неочищенных сточных вод: Ущерб составил почти полтора миллиона леев

Источник: Комсомольская правда

Руководителю муниципального предприятия грозит до 9 лет лишения свободы за загрязнение реки Бык на сумму 1 304 866,01 леев.

Как сообщает прокуратура, администратор муниципального предприятия Новых Анен в процессе предоставления услуг потребителям в период с 2024 по 2025 г. допустил сброс неочищенных сточных вод непосредственно в реку Бык.

