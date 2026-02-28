В Краснодаре включат сирены: для чего и когда

Проверка начнется в 10:40 утра. В это время по всем основным радио- и телевизионным каналам будет передано специальное сообщение. Его можно будет услышать на любом из десяти цифровых каналов первого мультиплекса: Первый канал, «Россия 1», Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, «Россия “Культура”, “Россия 24”, “Карусель”, ОТР, ТВЦ. Также трансляция пройдет в эфире “Радио России”.