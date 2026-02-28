В Краснодаре включат сирены: для чего и когда

В Краснодаре готовятся к плановой проверке систем оповещения населения. Жителям города и края важно знать, что 4 марта по всему региону будут звучать сирены и транслироваться специальные сообщения. Это стандартная процедура, призванная убедиться в готовности систем к работе в случае реальной чрезвычайной ситуации.
Проверка начнется в 10:40 утра. В это время по всем основным радио- и телевизионным каналам будет передано специальное сообщение. Его можно будет услышать на любом из десяти цифровых каналов первого мультиплекса: Первый канал, «Россия 1», Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, «Россия “Культура”, “Россия 24”, “Карусель”, ОТР, ТВЦ. Также трансляция пройдет в эфире “Радио России”.
Важно помнить, что звук сирены — это предупредительный сигнал гражданской обороны, который означает «Внимание всем!». Он информирует об опасности, требуя от населения повышенного внимания к дальнейшим сообщениям.
«Во время проверки необходимо сохранять спокойствие, не допускать паники, оставаться дома или на рабочих местах, включить радио или телевизор и прослушать информационное сообщение», — уточнили в мэрии Краснодара.
Такие плановые проверки проводятся регулярно, чтобы обеспечить максимальную готовность всех служб и населения к действиям в экстренных ситуациях.