Рейсы из Новосибирска в Дубай отменили из-за закрытия неба над Ираном

Вынужденно отменены рейсы 28 февраля и 1 марта.

Источник: Комсомольская правда

Все рейсы из Новосибирска в Дубай на ближайшие дни отменены из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. Об этом сообщила авиакомпания S7.

— Вынужденно отменены рейсы за 28 февраля и 1 марта. Пассажиры могут оформить возврат денег, обратившись в контактный центр, — говорится в сообщении.

Предыдущий самолет, вылетевший из Новосибирска рейсом S7 5785, совершил посадку на запасном аэродроме в Пакистане. Пассажиры находятся на борту самолета, им предоставляется горячее питание и напитки. Авиакомпания находится на связи с Посольством Российской Федерации в Пакистане.

Самолет должен вылететь обратно в Новосибирск 1 марта в 01:30 по местному времени Пакистана.