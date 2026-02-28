Рейсы из Новосибирска в Дубай отменили из-за закрытия неба над Ираном

Предыдущий самолет, вылетевший из Новосибирска рейсом S7 5785, совершил посадку на запасном аэродроме в Пакистане. Пассажиры находятся на борту самолета, им предоставляется горячее питание и напитки. Авиакомпания находится на связи с Посольством Российской Федерации в Пакистане.