Рейсы из Новосибирска в Дубай отменили из-за закрытия неба над Ираном

Все рейсы из Новосибирска в Дубай на ближайшие дни отменены из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. Об этом сообщила авиакомпания S7.
— Вынужденно отменены рейсы за 28 февраля и 1 марта. Пассажиры могут оформить возврат денег, обратившись в контактный центр, — говорится в сообщении.
Предыдущий самолет, вылетевший из Новосибирска рейсом S7 5785, совершил посадку на запасном аэродроме в Пакистане. Пассажиры находятся на борту самолета, им предоставляется горячее питание и напитки. Авиакомпания находится на связи с Посольством Российской Федерации в Пакистане.
Самолет должен вылететь обратно в Новосибирск 1 марта в 01:30 по местному времени Пакистана.