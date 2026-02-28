Крымский мост сейчас — что происходит

Утром в субботу мост был закрыт для проезда. Ограничение действовало почти два часа. После возобновления движения к 7 утра у пунктов досмотра со стороны Керчи в пробке стояли 80 машин.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 11 транспортных средств», — сказано в сообщении.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.