Новую заправку для газомоторного и электротранспорта открыли на трассе Р-22

К 2028 году в регионе построят еще 4 станции для машин на газомоторном топливе. Такого транспорта в Волгоградской области все больше. Только в конце 2025 года Волгоград закупил 120 новых автобусов, работающих на газе. На развитие инфраструктуры запланировали выделить 144 млн рублей.