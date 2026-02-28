Ричмонд
Новую заправку для газомоторного и электротранспорта открыли на трассе Р-22

В Волгоградской области открыли еще одну автомобильную газонаполнительную станцию.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области развивают инфраструктуру для транспорта, работающего на метане. Новая газовая заправка открылась на трассе Р-22 в Николаевском районе Волгоградской области. Таким образом в регионе уже 24 автомобильных газонаполнительных станций, построенных с привлечением средств госпрограммы «Развитие энергетики».

Как сообщили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, здесь могут одновременно заправлять до четырех транспортных средств. Также есть быстрая зарядная станция и для электромобилей, ее мощность 150 кВт.

К 2028 году в регионе построят еще 4 станции для машин на газомоторном топливе. Такого транспорта в Волгоградской области все больше. Только в конце 2025 года Волгоград закупил 120 новых автобусов, работающих на газе. На развитие инфраструктуры запланировали выделить 144 млн рублей.