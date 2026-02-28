Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Циолковского в Воронеже заменят 300 метров коллектора

На время ремонта на участке улицы ограничат дорожное движение.

Источник: РВК-Воронеж

«РВК-Воронеж» приступает к ремонту канализационного коллектора на улице Циолковского. Специалисты заменят 300 метров сетей, чтобы предотвратить возможные аварии в будущем. Об этом рассказали в компании.

В выходные, 28 февраля и 1 марта, бригады водоканала проводят подготовительные работы: на объект доставляют спецтехнику и материалы, организуют строительный городок. С понедельника сотрудники начнут вскрывать асфальт и разрабатывать стартовые и приемные котлованы.

Важно для автомобилистов: на время ремонта на участке улицы Циолковского ограничено дорожное движение.

Подготовительные и восстановительные работы проходят без отключения холодного водоснабжения. Для этого специалисты организовали перекачку стоков через временный трубопровод, чтобы не ограничивать жителей в услуге водоотведения.