На улице Циолковского в Воронеже заменят 300 метров коллектора

«РВК-Воронеж» приступает к ремонту канализационного коллектора на улице Циолковского. Специалисты заменят 300 метров сетей, чтобы предотвратить возможные аварии в будущем. Об этом рассказали в компании.
В выходные, 28 февраля и 1 марта, бригады водоканала проводят подготовительные работы: на объект доставляют спецтехнику и материалы, организуют строительный городок. С понедельника сотрудники начнут вскрывать асфальт и разрабатывать стартовые и приемные котлованы.
Важно для автомобилистов: на время ремонта на участке улицы Циолковского ограничено дорожное движение.
Подготовительные и восстановительные работы проходят без отключения холодного водоснабжения. Для этого специалисты организовали перекачку стоков через временный трубопровод, чтобы не ограничивать жителей в услуге водоотведения.