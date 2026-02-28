Как казахстанцы отдохнут в марте

Первый значимый отдых связан с Международным женским днём — 8 марта. Поскольку этот праздник в 2026 году выпадает на воскресенье, предусмотрен перенос выходного на понедельник, 9 марта. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд с 7 по 9 марта, а при шестидневной — 8 и 9 марта.