Как казахстанцы отдохнут в марте

В первый месяц весны в Казахстане традиционно выпадает сразу два крупных периода отдыха, которые формируют продолжительные выходные для жителей страны, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Календарь предусматривает переносы нерабочих дней, если праздники совпадают с обычными выходными, что в этом году делает март одним из самых щедрых на выходные месяцев.

Первый значимый отдых связан с Международным женским днём — 8 марта. Поскольку этот праздник в 2026 году выпадает на воскресенье, предусмотрен перенос выходного на понедельник, 9 марта. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд с 7 по 9 марта, а при шестидневной — 8 и 9 марта.

Вторая, более длинная волна отдыха придётся на Наурыз — традиционный весенний праздник. В 2026 году праздничные даты 21—23 марта частично совпали с выходными, поэтому дополнительные нерабочие дни переносятся на 24 и 25 марта. Итоговый период отдыха охватывает 21—25 марта включительно, что при пятидневной рабочей неделе даёт пять свободных дней подряд.

В совокупности с обычными субботами и воскресеньями календарь марта включает около 13 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и 9 выходных при шестидневке.

Помимо государственных праздников, в марте также отмечаются профессиональные и тематические даты — например, 1 марта День благодарности и 14 марта День землеустройства, геодезии и картографии, которые не являются дополнительными выходными, но отражаются в общественном календаре.

Для многих семей и молодых специалистов эти длинные мартовские периоды становятся возможностью планировать короткие путешествия по стране, встречи с родственниками или участие в праздничных мероприятиях, которые проходят в крупных городах и сельских общинах накануне и во время Наурыза.

Подводя итог, в мартe 2026 казахстанцы смогут распланировать свой отдых вокруг двух ключевых блоков выходных — 7—9 марта и 21—25 марта, что даёт шанс эффективно использовать весенние дни для семейного отдыха.