«Четыре человека доставлены в больницу». СК озвучил главную версию причины взрыва в кафе в Борисове

Взрыв газовоздушной смеси произошел в кафе в Борисове, где пострадали четверо.

Источник: Комсомольская правда

В Борисове произошел взрыв в строящемся здании кафе, сообщили в Следственном комитете.

Взрыв раздался в одном из строящихся зданий кафе на проспекте Революции. ЧП произошло примерно в 13.00 часов.

Как предварительно уточнили в МЧС, причиной взрыва стала вспышка газовоздушной смеси. После взрыва в кафе, располагающемся в одноэтажном металлическом контейнере, началось горение. Во время взрыва пострадали четверо, они были доставлены в больницу.

— В результате инцидента пострадали четыре человека, их доставили в учреждение здравоохранения для осмотра, — рассказали в пресс-службе.

Также уточнили, что после взрыва на месте работали четыре единицы техники МЧС.

Сейчас следователи и судмедэкперты, сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия. Уточняется, что пострадавшие — строители, которые занимались утеплением здания.

На данный момент следователи рассматривают несколько версий произошедшего. При этом СК уже назвал основную версию взрыва.

— Одна из основных версий является накопление газовоздушной смеси, предположительно, из-за утечки из используемых во время работ баллонов, — прокомментировали в пресс-службе.

