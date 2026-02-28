«Четыре человека доставлены в больницу». СК озвучил главную версию причины взрыва в кафе в Борисове

Как предварительно уточнили в МЧС, причиной взрыва стала вспышка газовоздушной смеси. После взрыва в кафе, располагающемся в одноэтажном металлическом контейнере, началось горение. Во время взрыва пострадали четверо, они были доставлены в больницу.