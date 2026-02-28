Путин поприветствовал участников фестиваля «УниверЛига»

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского фестиваля студенческого спорта и здорового образа жизни «УниверЛига», отметив, что столь масштабное мероприятие послужит вдохновляющим примером для всего российского студенчества.
«Приветствую вас на открытии Всероссийского фестиваля студенческого спорта и здорового образа жизни “УниверЛига”… Уверен, что фестиваль внесет деятельный вклад в развитие студенческого спорта, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи. И конечно, столь масштабный праздник спорта послужит вдохновляющим примером для всего российского студенчества», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что Красноярск — столица Всемирной зимней универсиады 2019 года — вновь собирает на своих стадионах, в ледовых дворцах, учебных аудиториях большую команду участников — активных, энергичных юношей и девушек из многих регионов нашей страны.
«Знаю, что впереди у вас не только напряжённая состязательная борьба, но и насыщенная образовательная, деловая программы, дружеское, неформальное общение», — подчеркнул Путин.
Всероссийский фестиваль студенческого спорта «УниверЛига» проходит в Красноярске с 27 февраля по 3 марта.