Шоумену Гарику Харламову исполнилось 45 лет

~Осенью 2020 года Асмус и Харламов официально развелись, а уже зимой того же года стало известно о романе комика с актрисой Екатериной Ковальчук, с которой он познакомился на съемках сериала «Гусар»~. Поначалу артисты не подтверждали свои отношения, однако уже в 2021 году пара начала вместе появляться на публике. В мае 2024 года Харламов сделал Ковальчук предложение, в июне влюбленные расписались, а в августе сыграли пышную свадьбу. С тех пор супруги постоянно находятся под пристальным вниманием журналистов — таблоиды регулярно пишут о проблемах в браке и возможном расставании пары.