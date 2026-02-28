Ричмонд
Жителей Татарстана предупредили о возможном сходе снега из-за потепления

В республике объявлено предупреждение о риске падения снежных масс и сосулек с кровель зданий. Об этом уведомляет МЧС России.

Источник: ИА Татар-информ

Спасатели рекомендуют держаться подальше от домов со скатными крышами, с которых наиболее вероятен сход снега. Особое внимание следует уделить безопасности детей, не допуская их нахождения в опасных зонах.

В ведомстве также призывают автовладельцев не парковать машины рядом со зданиями и сооружениями, где на карнизах образовались сосульки или нависают снежные массы. Кроме того, жителям советуют быть внимательными к пожилым и больным людям, при необходимости оказывая им помощь. «Коммунальные службы должны взять ситуацию на контроль!» — говорится в Телеграм-канале Раиса РТ Рустама Минниханова.