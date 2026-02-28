После давки в «Планете» депутаты Курултая Башкирии ужесточают ответственность на зрелищных мероприятиях

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев пояснил, что законопроект подразумевает четкое определение ответственных лиц за безопасность на мероприятии. А сам случай в «Планете» стал результатом плохо продуманной организации. После принятия закона организаторы должны будут уведомить местные власти и МВД о времени, месте, тематике зрелищного мероприятия, а также сообщить примерное количество участков и какие меры приняты для обеспечения безопасности.