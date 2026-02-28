Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После давки в «Планете» депутаты Курултая Башкирии ужесточают ответственность на зрелищных мероприятиях

В Башкирии ужесточают ответственность для организаторов массовых мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в Курултае Башкирии приняли в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности на массовых мероприятиях. Предполагается, что законодательная инициатива позволит предотвратить несчастные случаи во время зрелищных мероприятий. Поводом для разработки проекта закона послужил недавний случай с давкой в уфимском ТЦ «Планета».

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев пояснил, что законопроект подразумевает четкое определение ответственных лиц за безопасность на мероприятии. А сам случай в «Планете» стал результатом плохо продуманной организации. После принятия закона организаторы должны будут уведомить местные власти и МВД о времени, месте, тематике зрелищного мероприятия, а также сообщить примерное количество участков и какие меры приняты для обеспечения безопасности.

— Организатор зрелищ и правообладатель помещения или территории, где проводится мероприятие, обязаны обеспечить охрану и антитеррористическую защиту. Законопроект обязывает организаторов заранее продумывать возможные сценарии и последствия. Безопасность не терпит импровизации — она требует системы, — прокомментировал законодательную инициативу председатель Госсобрания-Курултая Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.