Начался ремонт дороги Алушта — Судак — Феодосия

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: Правительство Республики Крым

Начался ремонт дороги Алушта — Судак — Феодосия, сообщает правительство Крыма.

Трассу обновляют в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты приступили к фрезерованию старого асфальта и устройству нового дорожного покрытия в районе села Морское. В планах — восстановить обочины, установить барьерное ограждение и знаки, нанести разметку и очистить водопропускные трубы.

Отмечается, что в прошлом году был отремонтирован участок дороги протяженностью 20 километров, а в текущем по нацпроекту обновят еще более 44 километров трассы, которая соединяет знаменитые крымские курорты.

