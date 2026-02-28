Начался ремонт дороги Алушта — Судак — Феодосия, сообщает правительство Крыма.
Трассу обновляют в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты приступили к фрезерованию старого асфальта и устройству нового дорожного покрытия в районе села Морское. В планах — восстановить обочины, установить барьерное ограждение и знаки, нанести разметку и очистить водопропускные трубы.
Отмечается, что в прошлом году был отремонтирован участок дороги протяженностью 20 километров, а в текущем по нацпроекту обновят еще более 44 километров трассы, которая соединяет знаменитые крымские курорты.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше