Стало известно, какие 44 двора благоустроят в Воронеже в 2026 году

Администрация Воронежа утвердила список дворовых территорий, которые приведут в порядок в 2026 году. Работы развернутся во всех шести районах областного центра, сообщил мэр Сергей Петрин 27 февраля.
На благоустройство из городского бюджета выделено более 170 миллионов рублей. Подрядчики должны выйти на объекты уже в апреле.
Как отметил градоначальник, перечень работ жители выбирали самостоятельно в рамках муниципальной программы. В число запросов вошли: асфальтирование проездов и придомовых территорий; монтаж освещения; создание дополнительных парковок; установка скамеек и урн; оборудование детских и спортивных площадок.
Полный список адресов по районам:
Железнодорожный район.
· ул. Остужева, д, 12;
· Ленинский пр-кт, д. 165;
· ул. 25 Января, д. 70;
· ул. Переверткина, д. 52;
· Ленинский пр-кт, д. 146, 215;
· ул. Переверткина, д. 42, 42а;
· ул. Богдана Хмельницкого, д. 20/1.
Коминтерновский район.
· б-р Победы, д. 7;
· ул. Генерала Лизюкова, д. 70а;
· ул. Беговая, д. 203А;
· ул. Новгородская, д. 127.
Левобережный район.
· ул. Волгоградская, д. 33;
· наб. Авиастроителей, д. 22;
· ул. Чебышева, д. 20;
· ул. Циолковского, д. 11;
· ул. Менделеева, д. 6;
· ул. Небольсина, д. 17;
· ул. Баррикадная, д. 9;
· ул. Ростовская, д. 73.
Ленинский район.
· ул. Краснознаменная, д. 131, 119;
· ул. 40 лет Октября, д. 12;
· ул. Летчика Колесниченко, д. 32;
· ул. Карла Либкнехта, д. 35, 37;
· пер. Алтайский, д. 28;
· ул. Черняховского, д. 1;
· ул. Челюскинцев, д. 88.
Советский район.
· пр-кт Патриотов, д. 40;
· ул. Героев Сибиряков, д. 46;
· ул. Шендрикова, д. 5;
· ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 17.
Центральный район.
· ул. Достоевского, д. 30;
· ул. Революции 1905 года, д. 5;
· ул. Достоевского, д. 30а;
· ул. Советская, д. 53;
· ул. Кольцовская, д. 10, 12, 46а;
· ул. Карла Маркса, д. 112;
· пр-кт Революции, д. 53;