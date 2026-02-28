Ричмонд
Создатель ЕГЭ рассказал, почему экзамен появился в России

Филиппов: ЕГЭ ввели для ликвидации коррупции и повышения доступности образования.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) был введен в 2001 году для ликвидации коррупции при поступлении в вузы и повышения доступности образования, до начала реформы многие престижные университеты фактически были закрыты для абитуриентов из регионов, рассказал в интервью РИА Новости экс-министр образования России, президент РУДН, организатор введения ЕГЭ Владимир Филиппов.

«Во-первых, для поступления в вузы надо было ехать сдавать вступительные экзамены в один конкретный вуз. На такие поездки, особенно в сильные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Томска и другие, у семей просто не было средств», — сказал Филиппов.

Из-за этого, по его словам, в 1990-х годах сложилась ситуация, когда в вузы крупных городов стали поступать в основном дети семей из этих городов.

«Во-вторых, расцвело массовое репетиторство, причем — с коррупционной составляющей. При каждом вузе в 90-е годы появились платные курсы, которые абитуриентам надо было обязательно пройти. Дело в том, что на этих курсах преподавали те преподаватели вуза, которые затем были сопричастны к проведению вступительных экзаменов», — рассказал Филиппов.

Он добавил, что была и третья причина введения ЕГЭ: необходимо было ликвидировать разрыв между освоением школьной программы и требованиями на вступительных экзаменах в вуз, а также предложить «единый измеритель» итоговых школьных знаний.