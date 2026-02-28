Хоккейный матч с участием губернатора и звезд спорта впервые состоялся в Иркутске

IrkutskMedia, 28 февраля. В Иркутске на льду в районе пляжа Якоби 28 февраля впервые прошел товарищеский хоккейный матч (0+) с участием звезд спорта. Встретились команды «Любимый Байкал» и «Легенды хоккея». Капитанами выступили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и легендарный спортсмен, председатель Всероссийского общества охраны природы, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
В составе «Легенд хоккея» на лед вышли олимпийские чемпионы Андрей Коваленко, Алексей Касатонов, семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин и другие известные хоккеисты. По словам Игоря Кобзева, матч направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни, а также призван привлечь внимание к вопросам экологии и сохранения Байкала.
Как отметил Вячеслав Фетисов, байкальский лед помогает зарядиться энергией на год вперед. Накануне игры он участвовал в переходе через озеро и назвал этот опыт особенным. Счет в матче открыла команда «Легенды хоккея», автором гола стал Андрей Коваленко. Встреча завершилась вничью со счетом 4:4.
Перед игрой звезд прошел детский матч между иркутскими командами юношей 2017 года рождения. Победу одержала команда СШ «Олимпия».