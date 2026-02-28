Хоккейный матч с участием губернатора и звезд спорта впервые состоялся в Иркутске

В составе «Легенд хоккея» на лед вышли олимпийские чемпионы Андрей Коваленко, Алексей Касатонов, семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин и другие известные хоккеисты. По словам Игоря Кобзева, матч направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни, а также призван привлечь внимание к вопросам экологии и сохранения Байкала.