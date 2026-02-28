Ричмонд
Москалькова помогла бойцу СВО в демобилизации после смерти жены

Москалькова помогла бойцу СВО с двумя детьми в демобилизации после смерти жены.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в интервью РИА Новости, что помогла участнику специальной военной операции, у которого после смерти супруги осталось двое детей, демобилизоваться и снять статус самовольно оставившего часть.

«К нам обратился воин, у которого погибла жена. Причем она его проводила на аэродром и, возвращаясь домой, попала в смертельное ДТП. В семье остались двое маленьких детей. Парень развернулся и поехал домой, потому что некому больше было помочь, эти дети просто попали бы в детский дом», — сказала омбудсмен.

Москалькова отметила, что в отношении мужчины был применен статус самовольно оставившего воинскую часть и возбуждено уголовное дело. «Но когда мы вместе с министерством обороны, с управлением кадров рассмотрели эту ситуацию, то наши военачальники восприняли те аргументы, которые мы высказали, и уголовное дело было прекращено, и изменен статус СОЧ (самовольное оставление части), человек был демобилизован, уволен с военной службы и занимается воспитанием детей», — добавила она.

