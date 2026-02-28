Москалькова помогла бойцу СВО в демобилизации после смерти жены

Москалькова отметила, что в отношении мужчины был применен статус самовольно оставившего воинскую часть и возбуждено уголовное дело. «Но когда мы вместе с министерством обороны, с управлением кадров рассмотрели эту ситуацию, то наши военачальники восприняли те аргументы, которые мы высказали, и уголовное дело было прекращено, и изменен статус СОЧ (самовольное оставление части), человек был демобилизован, уволен с военной службы и занимается воспитанием детей», — добавила она.