Омичка застряла в Дубае из-за закрытия неба на фоне обострения вокруг Ирана

Из-за обострения ситуации вокруг Ирана омичка Лана Некрасова, ведущая подкастов Om1 Омск, не смогла вовремя вылететь домой из ОАЭ. По её словам, в Дубае закрыли воздушное пространство, из-за чего рейсы начали отменять.
«Небо Дубая закрыли, рейсы отменили. Мы тут пока не понимаем, что происходит, кроме того, что война началась. Кажется, вовремя я в Омск не вернусь», — рассказала Лана для Om1 Омск.
Она уточнила, что пока остаётся в отеле и не видит смысла ехать в аэропорт: вылет в Россию должен был состояться сегодня, но планы сорвались. «Мы просто в отеле остались. В аэропорт даже нет смысла ехать», — говорит омичка.
В Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщили, что в ОАЭ, по предварительным данным, могут находиться порядка 50 тысяч российских туристов. Туроператоры отмечают: тех, кто не смог улететь из-за отмен и переносов рейсов, размещают в гостиницах.
Напомним, ранее Израиль заявил о «превентивном ударе» по Ирану, затем о начале военной операции сообщили США. В ответ Иран начал ракетные атаки по Израилю и сообщил об ударах по американским базам в ряде стран региона. Также появлялись сообщения о взрывах в Абу-Даби и Дубае.