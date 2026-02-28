Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичка застряла в Дубае из-за закрытия неба на фоне обострения вокруг Ирана

Ведущая подкастов Om1 Омск Лана Некрасова не смогла вылететь домой: рейсы отменяют, туристов размещают в отелях; в АТОР говорят, что в ОАЭ могут находиться до 50 тысяч россиян.

Источник: Om1 Омск

Из-за обострения ситуации вокруг Ирана омичка Лана Некрасова, ведущая подкастов Om1 Омск, не смогла вовремя вылететь домой из ОАЭ. По её словам, в Дубае закрыли воздушное пространство, из-за чего рейсы начали отменять.

«Небо Дубая закрыли, рейсы отменили. Мы тут пока не понимаем, что происходит, кроме того, что война началась. Кажется, вовремя я в Омск не вернусь», — рассказала Лана для Om1 Омск.

Она уточнила, что пока остаётся в отеле и не видит смысла ехать в аэропорт: вылет в Россию должен был состояться сегодня, но планы сорвались. «Мы просто в отеле остались. В аэропорт даже нет смысла ехать», — говорит омичка.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщили, что в ОАЭ, по предварительным данным, могут находиться порядка 50 тысяч российских туристов. Туроператоры отмечают: тех, кто не смог улететь из-за отмен и переносов рейсов, размещают в гостиницах.

Напомним, ранее Израиль заявил о «превентивном ударе» по Ирану, затем о начале военной операции сообщили США. В ответ Иран начал ракетные атаки по Израилю и сообщил об ударах по американским базам в ряде стран региона. Также появлялись сообщения о взрывах в Абу-Даби и Дубае.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше