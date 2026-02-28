В Челябинске простились с лидером Ростиславом Геппом

В последний путь бессменного лидера ансамбля ВИА «Ариэль» Ростислава Геппа 28 февраля проводили в Челябинске. О его смерти стало известно 24 февраля 2026 года. Музыкант ушёл их жизни на 75-м году жизни, по неофициальной информации, от отказа почек.
Проститься с заслуженным артистом России пришли около двух тысяч человек. О том, что происходило в Храме Святой Троицы, репортаж корреспондента chel.aif.ru.
Цветы, как символ светлой памяти.
Солнечный морозный полдень последнего дня зимы 2026 года. У стен Свято Троицкого храма Челябинске уже задолго до начала прощания собрались несколько десятков горожан. Они пришли проводить в последний путь Ростислава Геппа — человека, чья жизнь была неразрывно связана с музыкой, общественной жизнью города и бескорыстной помощью нуждающимся. В руках у многих — белые цветы, как символ чистоты души и светлой памяти.
Возле входа — его фотография, обрамлённая траурными венками. На снимке — смеющийся музыкант. Такой, каким его запомнили тысячи поклонников. Пришедшие останавливаются, рассматривают, тихо переговариваются, вспоминая что-то своё.
С течением времени в храме образуется аншлаг. В центре, на алых ковровых дорожках, гроб с телом музыканта. Возле него — жена Светлана Гепп, с которой Ростислав познакомился ещё в молодости, и сын. Пришедшие проститься несут к ногам маэстро цветы. Сотни живых цветов.
Ритуал отпевания или, по церковному, мертвенного последования, провёл специально приглашённый настоятель храма Александра Невского протоиерей Борис (Кривоногов). Он отметил, что Ростислав Гепп являл собой воплощение христианского милосердия.
«Он действовал, а не просто верил. Он помогал нуждающимся по велению сердца, не ища славы. Сегодня мы прощаемся с человеком, чья жизнь стала примером истинной любви к ближнему», — отметил отец Борис, отдав должное деятельности Ростислава Геппа, которая мало известна широкому кругу.
Делил счастье с другими.
Ростислав Гепп совмещал музыкальную карьеру с активной благотворительной деятельностью. Он устраивал и выступал на специальных концертах, в том числе в больницах, в домах престарелых и детских домах. Собранные средства направлялись на поддержку детей с серьезными заболеваниями, малоимущих семей и ветеранов.
Помимо этого, он уделял внимание поддержке юных талантов, проводя мастер-классы, участвуя в судействе конкурсов и помогая в организации детских музыкальных фестивалей. Гепп также сотрудничал с благотворительными организациями, посещал детские учреждения и проводил бесплатные концерты, представляя классическую и народную музыку. Его участие распространялось на городские мероприятия, посвященные Дню Победы и Дню пожилого человека, а также на проекты по улучшению общественных территорий.
По словам волонтёра фонда «Рука помощи» Анны Тарасовой, Гепп избегал публичности в своих благотворительных начинаниях, руководствуясь твердым убеждением: истинное добро само по себе ценно и не требует огласки. Для него было первостепенно, чтобы помощь достигла адресатов, а не то, чтобы об этом узнали. Его побуждения носили глубоко личный, почти духовный характер.
«Он оказывал поддержку не в поисках признания или известности, а потому что это было продиктовано внутренними убеждениями, — подчеркнула волонтёр в разговоре с корреспондентом chel.aif.ru. — Ростислав опасался, что публичное освещение может исказить истинный смысл благотворительности, превратив добрые поступки в саморекламу. Он всегда ставил нужды тех, кому помогал, выше собственных, стремясь, чтобы фокус внимания был на нуждающихся, а не на нём самом. Воспитанный в атмосфере скромности, он с юных лет усвоил принцип: “Настоящее добро совершается в тишине”. Ростислав был образцом истинной доброты и щедрости».
Доброта и музыкальное наследие.
Звучат молитвы об упокоении души, хор исполняет «Со святыми упокой» и «Вечную память», наполняя храм скорбными, но утешительными мелодиями. После службы близкие и друзья делятся воспоминаниями. Каждая история — это штрих к портрету человека, для которого помогать другим было жизненной необходимостью.
«Он всегда ценил людей. Сегодня я вижу, как много сердец он коснулся своим теплом. Спасибо, что были рядом», — сквозь слёзы поблагодарила собравшихся жена музыканта Светлана Гепп.
Среди присутствующих — поклонник ансамбля «Ариэль» ещё с начала 70-х годов Игорь Васильев, специально приехавший проститься с кумиром молодости из Златоуста. Он рассказал о вкладе Ростислава Геппа в музыку.
«Для нас “Ариэль” — это часть души Урала. Ростислав Гепп стоял у истоков уникального звучания коллектива, его аранжировки народных песен в стиле фолк рок открыли новую страницу в отечественной музыке. “Алёнушка”, “Храни меня, дождь” — эти композиции стали классикой, — отметил меломан. — С 1974 года он оживлял песни, а с 1989 — руководил ансамблем, помогая ему выжить в непростые времена и продолжать радовать публику. Он показал, что фольклор может звучать актуально и глубоко. Светлая ему память».
Последние аплодисменты.
Под звуки хора гроб выносят из храма. Присутствующие провожают его аплодисментами — дань уважения человеку, оставившему значимый след в истории советской и российской музыки. Храм становится местом не только скорби, но и благодарности.
Проработавший с Геппом более 50 лет Борис Каплун раскрыл секрет дальнейших планов ансамбля. По его словам, уход Ростислава не означает распад коллектива. Так как «Ариэль» — это не просто ансамбль, а целая эпоха в истории уральской культуры.
«То, что оставил после себя Ростислав — его неповторимые песни и самобытная манера переосмысливать народную музыку — и дальше будет определяющим в нашем звучании, — подчеркнул Каплун. — И, конечно, нас поддерживает наша верная аудитория — те, кто с нетерпением ждет наших выступлений и искренне любит “Ариэль”. Ростислав научил нас никогда не опускать руки, и мы будем двигаться только вперед, следуя его урокам. Конечно, справиться без него будет нелегко. Его голос, его харизма, его опыт — всё это ничем не заменить. Но “Ариэль” будет жить. Мы продолжим выступать, будем верны его наставлениям и приложим все силы, чтобы ансамбль не только существовал, но и развивался. Спасибо, Ростислав. Мы не подведем!».
Последний из «золотого состава» ансамбля сообщил, что на место ушедшего коллеги будет взят другой музыкант. Прощание закончилось, но память о человеке, верившем в силу добра и музыки, осталось со всеми, кто его знал.