В Челябинске простились с лидером Ростиславом Геппом

«То, что оставил после себя Ростислав — его неповторимые песни и самобытная манера переосмысливать народную музыку — и дальше будет определяющим в нашем звучании, — подчеркнул Каплун. — И, конечно, нас поддерживает наша верная аудитория — те, кто с нетерпением ждет наших выступлений и искренне любит “Ариэль”. Ростислав научил нас никогда не опускать руки, и мы будем двигаться только вперед, следуя его урокам. Конечно, справиться без него будет нелегко. Его голос, его харизма, его опыт — всё это ничем не заменить. Но “Ариэль” будет жить. Мы продолжим выступать, будем верны его наставлениям и приложим все силы, чтобы ансамбль не только существовал, но и развивался. Спасибо, Ростислав. Мы не подведем!».