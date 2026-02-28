Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новосибирских реках нашли марганца в десятки раз больше нормы

Больше всего марганца оказалось в реке Нижняя Ельцовка.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра зафиксировали серьезное загрязнение воды сразу в нескольких реках Новосибирской области. В пробах, взятых в январе 2026 года, обнаружили аномально высокий уровень марганца.

Наибольшее превышение нормы зафиксировано в реках Нижняя Ельцовка и Тула — там показатели оказались выше допустимых в 67 и 50 раз соответственно. Чуть меньше, но тоже очень много металла нашли в Ельцовке-1, Ельцовке-2, Камышенке и Каменке: там концентрация превышает норму в 30−45 раз.

Экологи предупреждают, что такое состояние воды представляет серьезную угрозу как для природы, так и для людей.