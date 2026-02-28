В новосибирских реках нашли марганца в десятки раз больше нормы

Специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра зафиксировали серьезное загрязнение воды сразу в нескольких реках Новосибирской области. В пробах, взятых в январе 2026 года, обнаружили аномально высокий уровень марганца.
Наибольшее превышение нормы зафиксировано в реках Нижняя Ельцовка и Тула — там показатели оказались выше допустимых в 67 и 50 раз соответственно. Чуть меньше, но тоже очень много металла нашли в Ельцовке-1, Ельцовке-2, Камышенке и Каменке: там концентрация превышает норму в 30−45 раз.
Экологи предупреждают, что такое состояние воды представляет серьезную угрозу как для природы, так и для людей.