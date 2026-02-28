В новосибирских реках нашли марганца в десятки раз больше нормы

Наибольшее превышение нормы зафиксировано в реках Нижняя Ельцовка и Тула — там показатели оказались выше допустимых в 67 и 50 раз соответственно. Чуть меньше, но тоже очень много металла нашли в Ельцовке-1, Ельцовке-2, Камышенке и Каменке: там концентрация превышает норму в 30−45 раз.