«Ростов» уступил «Краснодару» в первом матче после зимней паузы

В последний день зимы, 28 февраля, футбольный клуб «Ростов» провел первый матч после зимнего перерыва. В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги команда на выезде проиграла «Краснодару» со счетом 2:1.
С самого начала матча игра была динамичной. Хозяева активно начали встречу и уже на восьмой минуте открыли счет — отличился Эдуард Сперцян. Затем ростовчане перехватили инициативу и создали ряд опасных моментов. Упорство дончан принесло плоды в компенсированное время первого тайма: Алексей Миронов восстановил равновесие, сделав счет 1:1.
Во втором тайме борьба продолжилась с прежним накалом. Обе команды по очереди владели преимуществом и создавали моменты. Однако на 73-й минуте Никита Кравцов вновь вывел «Краснодар» вперед. Отыграться во второй раз не удалось. Матч завершился поражением «Ростова» со счетом 2:1.
