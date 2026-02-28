«Ростов» уступил «Краснодару» в первом матче после зимней паузы

С самого начала матча игра была динамичной. Хозяева активно начали встречу и уже на восьмой минуте открыли счет — отличился Эдуард Сперцян. Затем ростовчане перехватили инициативу и создали ряд опасных моментов. Упорство дончан принесло плоды в компенсированное время первого тайма: Алексей Миронов восстановил равновесие, сделав счет 1:1.