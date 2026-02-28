Радий Хабиров приехал в Мурадымовское ущелье к башкирским зубрам

В Башкирию зубров привезли из Беларуси не просто так, говорил ранее Радий Хабиров. Разведение этих животных в регионе необходимо для сохранения их биологического разнообразия. В начале прошлого века зубры оказались на грани исчезновения. В Башкирии есть все подходящие условия для развития их популяции.
«Это серьёзный научный проект, который рассчитан на долгие годы, это то, что мы оставим после себя. Стадо постоянно пополняется, мы закупаем взрослых особей, рождаются телята. Через 20−30 лет эти прекрасные, сильные, величественные звери будут спокойно жить в наших лесах. Будет здорово», — сказал Радий Хабиров.
Добавим, с появлением белорусских зубров на территории Мурадымовского ущелья число посетителей парка значительно увеличилось.