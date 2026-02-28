Радий Хабиров приехал в Мурадымовское ущелье к башкирским зубрам

В Башкирию зубров привезли из Беларуси не просто так, говорил ранее Радий Хабиров. Разведение этих животных в регионе необходимо для сохранения их биологического разнообразия. В начале прошлого века зубры оказались на грани исчезновения. В Башкирии есть все подходящие условия для развития их популяции.