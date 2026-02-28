Беларусь накроет поток атлантического тепла. Что ждать от первой недели весны?

По его словам, перелом в смене сезонов уже наметился. «Морозы отступают, и вместо них приходят весенние оттепели», — отметил он. В начале марта поток атлантического тепла усилится и накроет всю страну. Снег начнет таять, местами быстро. При этом осадков ожидается немного из-за повышенного атмосферного давления. Главное — в начале марта не прогнозируется никаких арктических вторжений и аномальных морозов. Погода будет «обычной, немного нервной весенней» — с перепадами температур и давления.