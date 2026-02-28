Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в Черном море 28 февраля

В Черном море зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 балла. Как рассказали наши коллеги из «КП — Крым» со ссылкой на Оперативный штаб Краснодарского края, оно произошло в районе Новороссийска.
По данным сейсмостанции, эпицентр подземных толчков находился недалеко от города, на глубине около 10 километров. Интенсивность колебаний составила 2−3 балла.
Напомним, в начале февраля землетрясение произошло в Азовском море. Его отголоски ощутили жители Крыма. В Феодосии, Керчи, Судаке и Симферополе люди заметили, как качались люстры, а в некоторых домах посуда двигалась по столу.
