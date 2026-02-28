Власти Минска проверят подорожание проезда в маршрутках с 3,5 до 5 рублей

С 1 марта частный перевозчик собирался поднять стоимость проезда в маршрутном такси № 1183 «ТЦ “Ждановичи” — автостанция “Автозаводская” с 3,5 до 5 рублей. В ситуацию после волны обсуждения в соцсетях подключился Мингорисполком, сообщает агентство “Минск-Новости”.
По словам зампредседателя комитета экономики Мингорисполкома Ольги Леошко, цены на проезд в маршрутках регулируются. Рентабельность не может превышать 15%.
По словам Ольги Леошко, городские власти проверят, не нарушил ли перевозчик, обслуживающий этот маршрут, порядок ценообразования. Если нарушил, то к нему примут меры.
Ольга Леошко не исключила, что для перевозчика маршрут действительно мог стал убыточным, если он решил увеличить стоимость проезда сразу на треть.
«Совместно с Транспортной инспекцией, налоговой инспекцией и другими заинтересованными органами будут изучены основания такого увеличения, в том числе посмотрим и уровень заработной платы водителей», — отметила зампредседателя комитета экономики.
