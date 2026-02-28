Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Минска проверят подорожание проезда в маршрутках с 3,5 до 5 рублей

Власти Минска проверят обоснованность подорожания проезда в маршрутке на 30%

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта частный перевозчик собирался поднять стоимость проезда в маршрутном такси № 1183 «ТЦ “Ждановичи” — автостанция “Автозаводская” с 3,5 до 5 рублей. В ситуацию после волны обсуждения в соцсетях подключился Мингорисполком, сообщает агентство “Минск-Новости”.

По словам зампредседателя комитета экономики Мингорисполкома Ольги Леошко, цены на проезд в маршрутках регулируются. Рентабельность не может превышать 15%.

По словам Ольги Леошко, городские власти проверят, не нарушил ли перевозчик, обслуживающий этот маршрут, порядок ценообразования. Если нарушил, то к нему примут меры.

Ольга Леошко не исключила, что для перевозчика маршрут действительно мог стал убыточным, если он решил увеличить стоимость проезда сразу на треть.

«Совместно с Транспортной инспекцией, налоговой инспекцией и другими заинтересованными органами будут изучены основания такого увеличения, в том числе посмотрим и уровень заработной платы водителей», — отметила зампредседателя комитета экономики.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал построить железную дорогу между Минском и Логойском.

А еще БЖД сказала, что нельзя делать в интернете белорусским железнодорожникам.

Мы писали о том, что изменится в Беларуси с 1 марта 2026 года: подорожает коммуналка, регистрировать имущество будут по-новому, станет больше детсадовских групп для малышей до двух лет.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше