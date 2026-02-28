Как в Алупке решили вопрос с подтоплением школы — власти

Ранее прокуратура РК сообщала, что из-за подтопления территории одной из школ в Алупке надзорными органами организована проверка.
«Комиссионно работаем над проблемой подтопления территории местной школы. Ситуация усугубилась из-за обильных осадков. Приняли ряд решений — и текущего, и стратегического характера. Ливневка прочищена — вода уже уходит», — сообщила мэр.
Но более глобальные работы, чтобы не мешать учебному процессу, перенесли на время каникул. По информации Павленко, за это время планируют заасфальтировать территорию и обустроить специальный лоток, который отведет воду со школьного двора.