Как в Алупке решили вопрос с подтоплением школы — власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. Глобальные работы по обустройству территории одной из школ Алупки, которую подтопило после обильных осадков, запланировали на время каникул. В данный момент ливнестоки прочистили, вода сходит спокойно. Об этом в Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Источник: РИА "Новости"

Ранее прокуратура РК сообщала, что из-за подтопления территории одной из школ в Алупке надзорными органами организована проверка.

«Комиссионно работаем над проблемой подтопления территории местной школы. Ситуация усугубилась из-за обильных осадков. Приняли ряд решений — и текущего, и стратегического характера. Ливневка прочищена — вода уже уходит», — сообщила мэр.

Но более глобальные работы, чтобы не мешать учебному процессу, перенесли на время каникул. По информации Павленко, за это время планируют заасфальтировать территорию и обустроить специальный лоток, который отведет воду со школьного двора.

