Нижегородская канатная дорога изменит график работы на 8 Марта

Пассажирская канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором перейдет на праздничный режим работы к Международному женскому дню. Об этом сообщили в ЦРТС Нижегородской области.
С 7 по 9 марта фуникулер будет курсировать по измененному расписанию. В субботу, 7 марта, кабинки начнут движение в 06:45 и будут работать до 22:00. В воскресенье и понедельник, 8 и 9 марта, канатная дорога откроется в 09:00 и также завершит работу в 22:00.
Ранее мы сообщали о временном закрытии канатки с 14 по 22 марта 2026 года включительно. На станции «Нижегородская» запланирована плановая замена подшипникового узла возвратного шкива. Работы необходимы для надежной и безопасной эксплуатации оборудования.