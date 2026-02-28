Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская канатная дорога изменит график работы на 8 Марта

Корректировка в расписании связана с предстоящими трехдневными выходными.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирская канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором перейдет на праздничный режим работы к Международному женскому дню. Об этом сообщили в ЦРТС Нижегородской области.

С 7 по 9 марта фуникулер будет курсировать по измененному расписанию. В субботу, 7 марта, кабинки начнут движение в 06:45 и будут работать до 22:00. В воскресенье и понедельник, 8 и 9 марта, канатная дорога откроется в 09:00 и также завершит работу в 22:00.

Ранее мы сообщали о временном закрытии канатки с 14 по 22 марта 2026 года включительно. На станции «Нижегородская» запланирована плановая замена подшипникового узла возвратного шкива. Работы необходимы для надежной и безопасной эксплуатации оборудования.