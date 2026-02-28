Нижегородская канатная дорога изменит график работы на 8 Марта

С 7 по 9 марта фуникулер будет курсировать по измененному расписанию. В субботу, 7 марта, кабинки начнут движение в 06:45 и будут работать до 22:00. В воскресенье и понедельник, 8 и 9 марта, канатная дорога откроется в 09:00 и также завершит работу в 22:00.