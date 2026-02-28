Пропала 23 февраля: на Кубани шестые сутки ищут 16-летнюю девушку в черном жилете

В Краснодарском крае уже почти неделю не могут найти 16-летнюю Анастасию Пушенко. Девушка пропала 23 февраля. Сейчас ее ищут в станице Тбилисской и краевом центре, сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».
К поискам сразу присоединились добровольцы отряда «ЛизаАлерт». По их информации, школьница может находиться в любом из этих населенных пунктов. Родственники и волонтеры просят всех, кто видел похожего человека, откликнуться.
— Рост пропавшей — 157 сантиметров, у нее среднее телосложение, темно-каштановые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на ней были черный жилет, черная толстовка с капюшоном и черные спортивные штаны. Обувь — белые кроссовки, — рассказали в поисковом отряде.
Если вы знаете, где сейчас находится Анастасия, или видели ее, звоните на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700−54−52 (звонок по России бесплатный). Также можно связаться с координатором поиска Викторией по номеру: 8 (929) 829−45−58.
Любую информацию принимают и в полиции, и по единому номеру экстренных служб 112. Даже самая маленькая деталь может помочь найти подростка.
