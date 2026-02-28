Умер известный самарский писатель и краевед Владимир Шарлот

Владимир Михайлович был известен как летописец Новокуйбышевска — автор более 20 книг и тысяч публикаций об истории, экономике и культуре города. Родился в 1933 году в Орле, в Самаре жил с 1944-го. Работал инженером, журналистом, редактором газет. Был членом Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженным работником культуры РФ.