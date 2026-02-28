Умер известный самарский писатель и краевед Владимир Шарлот

В субботу 28 февраля скончался писатель, журналист и краевед Владимир Шарлот. Ему было 93 года. О смерти отца в редакцию КП-Самара сообщил его сын Валерий Шарлот.
«Позвонили из Первой городской больницы и сказали. Это было буквально три часа назад», — рассказал Валерий.
Владимир Михайлович был известен как летописец Новокуйбышевска — автор более 20 книг и тысяч публикаций об истории, экономике и культуре города. Родился в 1933 году в Орле, в Самаре жил с 1944-го. Работал инженером, журналистом, редактором газет. Был членом Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженным работником культуры РФ.
В 2015 году ему присвоили звание почетного гражданина Новокуйбышевска. В разные годы становился лауреатом областных конкурсов «Золотое перо губернии».
Он также приходился дедом другому известному самарцу — певцу Эдуарду Шарлоту, который сейчас отбывает наказание в колонии общего режима.
Прощание с Владимиром Шарлотом пройдет во вторник, 3 марта, в Доме прощания в Новокуйбышевске на улице Островского, 32. Начало в 12:00.