Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристка из Петербурга рассказала о закрытых магазинах в Дохе

РИА Новости: в Дохе в торговом центре закрыли все магазины.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Наталия Нищева, которая сейчас находится в Дохе, рассказала РИА Новости, что в столице Катара закрыты все магазины в крупном торговом центре в центре города.

Женщина отдыхает в Дохе с подругой.

«Мы из Санкт-Петербурга. Все спокойно… Абсолютно спокойно. Чуть меньше людей на улице. Сходили в торговый центр (City Center Mall — ред.). Все магазины закрыты», — рассказала собеседница.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше