Туристка из Петербурга рассказала о закрытых магазинах в Дохе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Наталия Нищева, которая сейчас находится в Дохе, рассказала РИА Новости, что в столице Катара закрыты все магазины в крупном торговом центре в центре города.
Женщина отдыхает в Дохе с подругой.
«Мы из Санкт-Петербурга. Все спокойно… Абсолютно спокойно. Чуть меньше людей на улице. Сходили в торговый центр (City Center Mall — ред.). Все магазины закрыты», — рассказала собеседница.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.