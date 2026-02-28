Ричмонд
Серьезный научный проект: Хабиров показал, как живут в Башкирии зубры

Глава Башкирии показал, как живут привезенные из Беларуси зубры.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров выложил в своих соцсетях видео из Мурадымовского ущелья в Кугарчинском районе. Руководитель региона рассказал, что приехал в заповедник, чтобы «проведать башкирских зубров».

По словам главы республики, разведение в Башкирии зубров, привезенных из Беларуси — это «серьезный научный проект», и он рассчитан на долгие годы. Власти запустили его несколько лет назад, когда привезли из Беловежской пущи первые особи этих редких животных.

— Стадо постоянно пополняется, мы закупаем взрослых особей, рождаются телята. Через 20−30 лет эти прекрасные, сильные, величественные звери будут спокойно жить в наших лесах. Будет здорово, — написал в своих соцсетях Радий Хабиров.

