Слуцкий предложил отменить комиссии за переводы в фонды поддержки СВО

«Получаем большое количество жалоб на комиссии, которые взимаются с простых людей за переводы в фонды поддержки наших ребят в зоне СВО… Пенсионерка в глухой деревне, простой работяга из региона, ответственный бизнес в столь трудный для страны момент находят средства, чтобы поддержать армию, и ещё должны за этот перевод заплатить», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.