Слуцкий предложил отменить комиссии за переводы в фонды поддержки СВО

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил законодательно отменить банковские комиссии с граждан за переводы в фонды поддержки военнослужащих в зоне СВО.
«Получаем большое количество жалоб на комиссии, которые взимаются с простых людей за переводы в фонды поддержки наших ребят в зоне СВО… Пенсионерка в глухой деревне, простой работяга из региона, ответственный бизнес в столь трудный для страны момент находят средства, чтобы поддержать армию, и ещё должны за этот перевод заплатить», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что если сложить все эти 20−30 рублей комиссий, то можно оказать еще большую помощь военным.
«Предложим Центральному банку России совместно проработать механизмы реализации данной инициативы», — заключил он.