Российский рынок профукали, теперь рискуем потерять и украинский: Если соседняя страна введет эмбарго на молдавское вино, то наша страна потеряет миллионы долларов

Если Украина введёт эмбарго на молдавское вино, то мы потеряем рынок на $8,4 млн.

Источник: Комсомольская правда

Если Украина введёт эмбарго на молдавское вино, то мы потеряем рынок на $8,4 млн (2024 год) по следующим позициям:

$4,195,999 — вино из свежего винограда, включая крепленые вина; виноградное сусло, отличное от указанного в товарной позиции № 2009;

$249,138 — игристое вино;

$3,348,750 — неигристое вино в емкостях объемом 2 литра или менее;

$262,261 — неигристое вино в емкостях объемом более 2 литров, но не более 10 литров;

$335,850 — неигристое вино в емкостях объемом более 10 литров.

Поставки молдавского вина на украинский рынок. Данные ООН.

