Российский рынок профукали, теперь рискуем потерять и украинский: Если соседняя страна введет эмбарго на молдавское вино, то наша страна потеряет миллионы долларов

Если Украина введёт эмбарго на молдавское вино, то мы потеряем рынок на $8,4 млн (2024 год) по следующим позициям:
$4,195,999 — вино из свежего винограда, включая крепленые вина; виноградное сусло, отличное от указанного в товарной позиции № 2009;
$249,138 — игристое вино;
$3,348,750 — неигристое вино в емкостях объемом 2 литра или менее;
$262,261 — неигристое вино в емкостях объемом более 2 литров, но не более 10 литров;
$335,850 — неигристое вино в емкостях объемом более 10 литров.
Поставки молдавского вина на украинский рынок. Данные ООН.
