Губернатор Беглов открыл в Петербурге памятник погибшим от COVID-19

Церемония началась минутой молчания в память о погибших в пандемию. Как отметил Беглов, в тот период это зло обрушилось на весь мир, на нашу страну и на наш город. Первыми на пути болезни стали врачи, санитарки, водители скорой помощи и медсёстры.