Губернатор Беглов открыл в Петербурге памятник погибшим от COVID-19

В Петербурге 28 февраля открыли памятник врачам и пациентам, погибшим от коронавирусной инфекции. В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, главный врач Боткинской больницы Денис Гусев, Герой Социалистического труда Людмила Смирнова, которая активно участвовала в обсуждении концепции монумента, скульптор Владимир Бродарский, медики и представители общественности, сообщает администрация города.
Монумент установили в Саду Милосердия — возле нового корпуса инфекционной больницы имени Боткина и медицинского университета Мечникова. Именно эти учреждения приняли первых заболевших опасной инфекцией.
Церемония началась минутой молчания в память о погибших в пандемию. Как отметил Беглов, в тот период это зло обрушилось на весь мир, на нашу страну и на наш город. Первыми на пути болезни стали врачи, санитарки, водители скорой помощи и медсёстры.
Они не знали, что будут героями, но они ими стали. Многие — ценой своей жизни спасли людей, сутками находились в красных зонах, оказывали помощь всем. Город выстоял, проявил свой характер.
Губернатор также выразил благодарность волонтёрам, которые привозили нуждающимся и пожилым людям продукты питания. И поблагодарил горожан, которые подвозили и медиков, и больных.
«Президент Российской Федерации принимал оперативные решения. Правительство России выделяло необходимое оборудование и лекарства», — подчеркнул Александр Беглов.
Губернатор отметил, что петербуржцы сплотились в те дни перед лицом общей беды и проявили главную черту ленинградского характера — идти на помощь ближнему, не думая о себе. И напомнил, что пандемия изменила всё городское здравоохранение. В кратчайшие сроки построили новые стационары — современные корпуса-трансформеры.
Напомним, в 2025 году в городе был благоустроен сквер, получивший имя Сад Милосердия. Это общественное пространство посвящено всем тем, чьи жизни унесла пандемия.
Открытый сегодня памятник виден из любой точки сада и не имеет оград. Любой посетитель имеет возможность подойти к нему, прикоснуться и вспомнить ушедших, а также сказать слова благодарности всем тем, кто защитил петербуржцев ценой своей жизни.
«Мужество медиков, сила духа горожан навсегда останется в нашей истории», — сказал Александр Беглов.
Отметим, памятник высотой более четырёх с половиной метров создал известный в Петербурге скульптор Владимир Бродарский. Он отлит из бронзы и установлен на гранитном пьедестале. Скульптурная композиция обозначает застывший огонь памяти как образ борьбы жизни и смерти, развернувшейся в годы пандемии.