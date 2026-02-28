Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Беглов открыл в Петербурге памятник погибшим от COVID-19

Монумент находится в Саду Милосердия.

Источник: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

В Петербурге 28 февраля открыли памятник врачам и пациентам, погибшим от коронавирусной инфекции. В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, главный врач Боткинской больницы Денис Гусев, Герой Социалистического труда Людмила Смирнова, которая активно участвовала в обсуждении концепции монумента, скульптор Владимир Бродарский, медики и представители общественности, сообщает администрация города.

Монумент установили в Саду Милосердия — возле нового корпуса инфекционной больницы имени Боткина и медицинского университета Мечникова. Именно эти учреждения приняли первых заболевших опасной инфекцией.

Церемония началась минутой молчания в память о погибших в пандемию. Как отметил Беглов, в тот период это зло обрушилось на весь мир, на нашу страну и на наш город. Первыми на пути болезни стали врачи, санитарки, водители скорой помощи и медсёстры.

Они не знали, что будут героями, но они ими стали. Многие — ценой своей жизни спасли людей, сутками находились в красных зонах, оказывали помощь всем. Город выстоял, проявил свой характер.

сказал Александр Беглов

Губернатор также выразил благодарность волонтёрам, которые привозили нуждающимся и пожилым людям продукты питания. И поблагодарил горожан, которые подвозили и медиков, и больных.

«Президент Российской Федерации принимал оперативные решения. Правительство России выделяло необходимое оборудование и лекарства», — подчеркнул Александр Беглов.

Губернатор отметил, что петербуржцы сплотились в те дни перед лицом общей беды и проявили главную черту ленинградского характера — идти на помощь ближнему, не думая о себе. И напомнил, что пандемия изменила всё городское здравоохранение. В кратчайшие сроки построили новые стационары — современные корпуса-трансформеры.

Напомним, в 2025 году в городе был благоустроен сквер, получивший имя Сад Милосердия. Это общественное пространство посвящено всем тем, чьи жизни унесла пандемия.

Открытый сегодня памятник виден из любой точки сада и не имеет оград. Любой посетитель имеет возможность подойти к нему, прикоснуться и вспомнить ушедших, а также сказать слова благодарности всем тем, кто защитил петербуржцев ценой своей жизни.

«Мужество медиков, сила духа горожан навсегда останется в нашей истории», — сказал Александр Беглов.

Отметим, памятник высотой более четырёх с половиной метров создал известный в Петербурге скульптор Владимир Бродарский. Он отлит из бронзы и установлен на гранитном пьедестале. Скульптурная композиция обозначает застывший огонь памяти как образ борьбы жизни и смерти, развернувшейся в годы пандемии.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше