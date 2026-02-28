В Башкирии при столкновении легковушки и внедорожника пострадали четыре человека

Сегодня днем, 28 февраля, на трассе Белебей — Бакалы произошло ДТП с пострадавшими. По данным Госавтоинспекции по Башкирии, около трех часов дня на 14 километре дороги столкнулись «Джак» и «Хендай Солярис».
В результате аварии пострадали четыре человека: водитель и пассажир из «Хендай Солярис» и двое пассажиров внедорожника «Джак». Всех пострадавших доставили в больницу.
Фото: ГАИ по РБ.
— В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии.
