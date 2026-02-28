Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии при столкновении легковушки и внедорожника пострадали четыре человека

В Башкирии на трассе столкнулись «Джак» и «Хендай Солярис», пострадали 4 человека.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 28 февраля, на трассе Белебей — Бакалы произошло ДТП с пострадавшими. По данным Госавтоинспекции по Башкирии, около трех часов дня на 14 километре дороги столкнулись «Джак» и «Хендай Солярис».

В результате аварии пострадали четыре человека: водитель и пассажир из «Хендай Солярис» и двое пассажиров внедорожника «Джак». Всех пострадавших доставили в больницу.

Фото: ГАИ по РБ.

— В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.