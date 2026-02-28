В Ростовской области из-за перегруза электросети сгорел дом

В поселке Зимовники Ростовской области пожар полностью уничтожил частное домовладение. Причиной возгорания стала перегруженная электрическая сеть. Об этом сообщили в главке МЧС по региону.
Инцидент произошел днем 27 февраля. По данным ведомства, владелец дома подключил к одному удлинителю сразу несколько мощных устройств: обогреватель, электрическую плиту, холодильник и светильник. Проводка не выдержала нагрузки — произошло короткое замыкание. Очаг возгорания находился в гараже, после чего огонь быстро распространился на кровлю и перекинулся на жилую часть строения.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. На месте происшествия работали 11 сотрудников МЧС, задействовавших две единицы спецтехники. К счастью, в результате случившегося никто из людей не пострадал.
В региональном главке МЧС напомнили жителям о правилах пожарной безопасности:
— Надо регулярно проверять состояние электропроводки;
— Вовремя заменять старые и ветхие провода;
— Доверять ремонт электросети только квалифицированным специалистам;
— Категорически запрещается использовать неисправные электроприборы.
