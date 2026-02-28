В Ростовской области из-за перегруза электросети сгорел дом

Инцидент произошел днем 27 февраля. По данным ведомства, владелец дома подключил к одному удлинителю сразу несколько мощных устройств: обогреватель, электрическую плиту, холодильник и светильник. Проводка не выдержала нагрузки — произошло короткое замыкание. Очаг возгорания находился в гараже, после чего огонь быстро распространился на кровлю и перекинулся на жилую часть строения.