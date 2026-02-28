ГАИ советует автомобилистам не торопиться переобуваться с 1 марта

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Госавтоинспекция рекомендует водителям не спешить менять зимнюю резину на летнюю на своих автомобилях, несмотря на то, что это официально разрешено в Беларуси с 1 марта.
В стране сохраняются переменчивые погодные условия. Ночные заморозки сменяются дневной оттепелью с повышением температуры, но при этом повсеместно сохраняется тающий снежный покров, местами также возможна гололедица.
«В случае осадков или сырой погоды с минусовой температурой зимние шины гораздо лучше справятся со своими функциями», — отмечает в ГАИ.
Во время движения автомобилистам важно учитывать, что асфальт остается мокрым и местами скользким от растаявшего снега, поэтому нужно избегать резких и необдуманных маневров, отказаться от опасных обгонов, говорят в автоинспекции.
Дополнительным фактором опасности может стать и яркое весеннее солнце, которое может ослепить водителя. В ГАИ автомобилистам советуют следить за чистотой стекол в авто, использовать козырьки от солнца и солнцезащитные очки, а также при необходимости регулировать высоту кресел.
«Мокрое дорожное полотно отражает солнечный свет как зеркало. В случае ослепления необходимо плавно снизить скорость до безопасной, увеличить дистанцию и боковой интервал», — советуют в ГАИ.
Кроме того, проблем на дороге могут добавить и велосипедисты и обладатели средств персональной мобильности — самокатов, спидвеев и прочих устройств, которых с приходом тепла на дорогах станет заметно больше.
В ГАИ также дали ряд советов пешеходам, напомнив им о необходимости пересекать проезжую часть только в разрешенных местах и быть максимально заметными для водителей, которые могут не заметить человека дороге не только в темное время, но и при ярком солнце.