На стройках в Воронеже прошли рейды по поиску уклонистов среди экс-мигрантов

Сотрудники военного следственного отдела по Воронежскому гарнизону провели профилактические мероприятия по выявлению бывших иностранцев, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет. Рейды проходили с 18 по 28 февраля.
Один из них состоялся на строительных объектах в Коминтерновском районе Воронежа. Силовики проверили документы у десяти человек. В результате были выявлены двое «новых россиян», уклонявшихся от постановки на воинский учет и призыва в армию.
По итогам февральских рейдов на воинский учет поставлены еще два человека из числа экс-мигрантов. В военном следственном отделе напомнили, что мероприятия по выявлению уклонистов в регионе проводятся на постоянной основе.