«Слишком много уважения»: Тренер воронежского «Бурана» назвал причину поражения в матче с «Металлургом»

Главный тренер воронежского «Бурана» Вячеслав Уваев назвал основную причину неудачной игры против новокузнецкого «Металлурга» (3:5) в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.
— Любая команда, которая играет дома, перед своими болельщиками, выходить с мыслью, что нам будет тяжело заранее, не должна, это неправильно, — уверен 59-летний специалист.
При этом Уваев заметил, что не все его подопечные проявили уважение к одноклубникам:
— Наши сегодняшние удаления — это неуважение одних игроков по отношению к тем бригадам, которые работают в меньшинстве.
После сегодняшнего поражения «Буран» делит 25−27-е места с «Южным Уралом» из Орска и «Олимпией» из Кирово-Чепецка. Теперь 2 марта «ураганные» примут на своем льду «Сокол» из Красноярска. Начало матча в 19:00.