«Слишком много уважения»: Тренер воронежского «Бурана» назвал причину поражения в матче с «Металлургом»

После сегодняшнего поражения «Буран» делит 25−27-е места с «Южным Уралом» из Орска и «Олимпией» из Кирово-Чепецка. Теперь 2 марта «ураганные» примут на своем льду «Сокол» из Красноярска. Начало матча в 19:00.