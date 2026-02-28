Ричмонд
«Слишком много уважения»: Тренер воронежского «Бурана» назвал причину поражения в матче с «Металлургом»

Вячеслав Уваев уверен, что воронежский «Буран» подвел неверный настрой на игру.

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер воронежского «Бурана» Вячеслав Уваев назвал основную причину неудачной игры против новокузнецкого «Металлурга» (3:5) в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

— Любая команда, которая играет дома, перед своими болельщиками, выходить с мыслью, что нам будет тяжело заранее, не должна, это неправильно, — уверен 59-летний специалист.

При этом Уваев заметил, что не все его подопечные проявили уважение к одноклубникам:

— Наши сегодняшние удаления — это неуважение одних игроков по отношению к тем бригадам, которые работают в меньшинстве.

После сегодняшнего поражения «Буран» делит 25−27-е места с «Южным Уралом» из Орска и «Олимпией» из Кирово-Чепецка. Теперь 2 марта «ураганные» примут на своем льду «Сокол» из Красноярска. Начало матча в 19:00.