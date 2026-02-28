Ричмонд
Мисс Россия из Ростова Виктория Лопырева рассказала о работе ПВО в Дубае

Находящаяся в Дубае ростовчанка Виктория Лопырева сообщила о взрывах в городе.

Источник: Комсомольская правда

Известная уроженка Ростова, модель и телеведущая Виктория Лопырева, которая в настоящее время находится в Объединенных Арабских Эмиратах, проинформировала своих подписчиков о работе ПВО в Дубае. Информацией об этом она поделилась в своем Telegram-канале.

По словам Лопыревой, в городе зафиксирована работа систем противовоздушной обороны (ПВО). Она также упомянула о звуках взрывов и ракетах, уточнив, что, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

В своем сообщении знаменитость поблагодарила подписчиков за беспокойство и обеспокоенность, отметив, что физически не может ответить на все входящие сообщения. Позже она добавила, что взрывы продолжаются, а ПВО продолжает функционировать.

