Мисс Россия из Ростова Виктория Лопырева рассказала о работе ПВО в Дубае

Известная уроженка Ростова, модель и телеведущая Виктория Лопырева, которая в настоящее время находится в Объединенных Арабских Эмиратах, проинформировала своих подписчиков о работе ПВО в Дубае. Информацией об этом она поделилась в своем Telegram-канале.