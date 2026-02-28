Ричмонд
Dubai Media Office: Четыре человека пострадали при ударе Ирана по Дубаю

По данным агентства, на место происшествия немедленно направили группы быстрого реагирования, и на текущий момент территория, где произошло возгорание, оцеплена.

— Власти продолжают принимать все необходимые меры для защиты населения. Населению настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие, полагаться исключительно на проверенную информацию из официальных источников и воздерживаться от распространения видео или изображений в социальных сетях, — написало агентство на своей странице в соцсети X.

По данным журналистов, пожар произошел в пятизвездочном отеле Fairmont The Palm, у входа в который упали обломки иранской ракеты. Предположительно, они упали после перехвата системой противовоздушной обороны города. Впоследствии у одного из корпусов отеля началось возгорание, а у места пожара стал подниматься столб черного дыма.

