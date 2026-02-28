Dubai Media Office: Четыре человека пострадали при ударе Ирана по Дубаю

По данным журналистов, пожар произошел в пятизвездочном отеле Fairmont The Palm, у входа в который упали обломки иранской ракеты. Предположительно, они упали после перехвата системой противовоздушной обороны города. Впоследствии у одного из корпусов отеля началось возгорание, а у места пожара стал подниматься столб черного дыма.