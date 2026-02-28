Dubai Media Office: Четыре человека пострадали при ударе Ирана по Дубаю

В результате удара иранских войск в районе Палм Джумейра в Дубае четыре человека получили ранения, их госпитализировали. Гражданская оборона города позднее подтвердила, что пожар, возникший в результате атаки, локализовали. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщило агентство Dubai Media Office.
По данным агентства, на место происшествия немедленно направили группы быстрого реагирования, и на текущий момент территория, где произошло возгорание, оцеплена.
— Власти продолжают принимать все необходимые меры для защиты населения. Населению настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие, полагаться исключительно на проверенную информацию из официальных источников и воздерживаться от распространения видео или изображений в социальных сетях, — написало агентство на своей странице в соцсети X.
По данным журналистов, пожар произошел в пятизвездочном отеле Fairmont The Palm, у входа в который упали обломки иранской ракеты. Предположительно, они упали после перехвата системой противовоздушной обороны города. Впоследствии у одного из корпусов отеля началось возгорание, а у места пожара стал подниматься столб черного дыма.