Росавиация сообщила о количестве отмененных рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке

Росавиация: Авиакомпании РФ отменили 29 рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Российские авиакомпании отменили 29 рейсов из-за начавшегося вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Росавиация.

«Авиационные власти ОАЭ и Саудовской Аравии также приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для полетов гражданских воздушных судов», — говорится в публикации.

По данным ведомства, в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке российские авиакомпании отменили 29 рейсов, иностранные — 31 рейс.

В Росавиации отметили, что большинство отмененных (около 80%) составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно.