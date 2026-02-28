Росавиация сообщила о количестве отмененных рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке

Российские авиакомпании отменили 29 рейсов из-за начавшегося вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Росавиация.
«Авиационные власти ОАЭ и Саудовской Аравии также приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для полетов гражданских воздушных судов», — говорится в публикации.
По данным ведомства, в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке российские авиакомпании отменили 29 рейсов, иностранные — 31 рейс.
В Росавиации отметили, что большинство отмененных (около 80%) составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно.