До 160 человек могли погибнуть при ударе по школе в Иране: подробности

Напомним, после серии ударов США и Израиля по Ирану стало известно о трагедии в городе Минаб. Атаки затронули начальную школу для девочек «Шаджре Таййиба», из-за чего произошло обрушение здания.
Десятки детей оказались под завалами, на место стянулись спасатели, которые разбирают руины и пытаются вытащить выживших. Осложнялась ситуация тем, что в городе от ударов пострадала больница. По последним данным, власти подтвердили гибель 85 человек.
В МИД Ирана подчеркнули, что трагедия в школе Минаба — это «большое преступление».
Обстановка на Ближнем Востоке накалилась утром 28 февраля после совместной, упреждающей атаки США и Израиля по объектам в Иране. Операция «Рык льва» была направлена на подрыв системы безопасности, уничтожение ядерных объектов и арсенала баллистических ракет. Позже Иран ответил на нападение, ударив в том числе по американским базам в других странах.