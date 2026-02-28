Ричмонд
До 160 человек могли погибнуть при ударе по школе в Иране: подробности

МИД Ирана: До 160 человек могли погибнуть при ударе по школе на юге страны.

От удара по школе на юге Ирана могли погибнуть от 150 до 160 человек. Такие данные приводит агентство ISNA со ссылкой на официального представителя МИД страны Исмаила Багаи.

Напомним, после серии ударов США и Израиля по Ирану стало известно о трагедии в городе Минаб. Атаки затронули начальную школу для девочек «Шаджре Таййиба», из-за чего произошло обрушение здания.

Десятки детей оказались под завалами, на место стянулись спасатели, которые разбирают руины и пытаются вытащить выживших. Осложнялась ситуация тем, что в городе от ударов пострадала больница. По последним данным, власти подтвердили гибель 85 человек.

В МИД Ирана подчеркнули, что трагедия в школе Минаба — это «большое преступление».

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась утром 28 февраля после совместной, упреждающей атаки США и Израиля по объектам в Иране. Операция «Рык льва» была направлена на подрыв системы безопасности, уничтожение ядерных объектов и арсенала баллистических ракет. Позже Иран ответил на нападение, ударив в том числе по американским базам в других странах.

