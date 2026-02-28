До 160 человек могли погибнуть при ударе по школе в Иране: подробности

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась утром 28 февраля после совместной, упреждающей атаки США и Израиля по объектам в Иране. Операция «Рык льва» была направлена на подрыв системы безопасности, уничтожение ядерных объектов и арсенала баллистических ракет. Позже Иран ответил на нападение, ударив в том числе по американским базам в других странах.