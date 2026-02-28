Ричмонд
Число погибших при ударе по школе в Иране увеличилось до 85

Власти сообщили о росте числа жертв после атаки на начальную школу для девочек в Минабе.

Источник: Комсомольская правда

Количество погибших при ударе по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб на юге Ирана увеличилось до 85 человек. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.

По их данным, здание школы практически полностью разрушено. Ранее сообщалось о десятках детей, остававшихся под завалами. Спасательные службы продолжают разбор обломков. Информация о числе погибших детей и сотрудников учебного заведения уточняется по мере проведения спасательных работ.

Серия ударов по территории Ирана была нанесена США и Израилем 28 февраля. Сообщалось о поражении объектов в разных районах страны, включая столицу. В ответ Иран провел ракетные атаки по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

