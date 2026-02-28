Ричмонд
В МИД РФ призвали к дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Ирана

Глава МИД РФ провел разговор с главой МИД Катара.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел разговор с руководителем МИД Катара шейх Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили сложную ситуацию вокруг Ирана.

Как сообщили в российском дипломатическом ведомстве, главной темой разговора стали усилия по скорейшему возвращению к дипломатическому урегулированию конфликта «на основе принципов Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия».

Также Сергей Лавров подтвердил актуальность российской инициативы по безопасности в Персидском заливе.

«Лавров подтвердил известную российскую инициативу о формировании архитектуры коллективной безопасности в зоне Залива», — говорится в сообщении МИД.

Эту концепцию в МИД России представили в 2019 году. В рамках этого плана предлагается провести международную конференцию по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, а в дальнейшем — создать постоянную организацию. Кроме того, российская сторона предложила «создать демилитаризованные зоны, отказаться от постоянного размещения военных из стран, расположенных за пределами зоны Персидского залива, а также наладить между военными горячие линии».

Как писал KP.RU, военная операция США и Израиля против Ирана была объявлена 28 февраля.

Были нанесены удары по Тегерану, а также другим крупнейшим городам страны. В Вашингтон заявили, что Иран якобы угрожает безопасности США, но в Тегеране эти обвинения отвергают.

