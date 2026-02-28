КСИР: 200 военных США стали жертвами ударов Ирана по американским базам

По меньшей мере 200 американских военнослужащих были убиты либо ранены в результате ответных ударов иранских войск. Об этом стало известно в субботу, 28 февраля, из заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
— В результате ракетных атак на американские базы по меньшей мере 200 военнослужащих были убиты и ранены, — передает местная телерадиокомпания Iribnews.
Ранее КСИР сообщил, что иранские ракеты нанесли удар по вспомогательному кораблю MST Военно-морских сил США, в результате чего оно получило существенные повреждения.
28 февраля ракеты и беспилотники КСИР нанесли «серьезные удары» по штабу пятого флота Военно-морских сил США в Бахрейне. Также Иран атаковал военно-воздушную базу Аль-Удейд в Катаре и авиабазы Аль-Дафра и аль-Салем в ОАЭ и Кувейте. Позднее иранские войска сообщили о начале новой волны ракетных атак по американским базам на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана 27 февраля. До этого Армия обороны Израиля нанесла несколько ударов по Тегерану. Также ударам подверглись военные базы в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».