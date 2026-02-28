Ространснадзор начал проверку авиакомпании Azur Air из-за множества нарушений

В ведомстве подчеркнули, что проверка не повлияет на текущую работу компании — Azur air продолжает выполнять все рейсы по расписанию. Однако если нарушения подтвердятся, перевозчику грозят санкции вплоть до ограничения действия сертификата эксплуатанта. Окончательное решение примут по итогам проверки в соответствии с законодательством.