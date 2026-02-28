В переехавшей из Германии семье родилась первая омичка

Программа предусматривает выплаты: подъемное пособие 17 тысяч рублей на участника и 8,5 тысячи на членов семьи. А также: компенсацию за перевод документов до 21,6 тысячи рублей, на жилищное обустройство до 70 тысяч, 300 тысяч рублей на открытие бизнеса и 70 тысяч при трудоустройстве по востребованной профессии.