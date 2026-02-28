Ричмонд
В переехавшей из Германии семье родилась первая омичка

У Максима и Елены Клапштейн появилась дочь Анна.

Источник: Комсомольская правда

В в 2023 году семья Клапштейн переехала в Омск из Германии по программе переселения соотечественников. Сегодня, 28 февраля, в минтруда региона сообщили радостную новость — у Максима и Елены родилась дочь Анна. Первая из их четверых детей, кто появился на сво на Родине.

«Нет сомнений в том, что наша семья сделала правильный выбор, переехав в Омскую область. Мы с супругом рады, что Анна родилась именно здесь, в Омске, и надеемся, что мы внесем свой вклад в развитие региона», — сказала Елена Клапштейн.

Инициатива переезда в Россию принадлежала старшим детям супругов — Анастасии и Артуру. В радостный день Клапштейн получили от сотрудники министерства труда памятный подарок.

Программу переселения соотечественников реализуют в Омской области уже 16 лет. За это время в регион прибыло более 51 тысячи человек, в прошлом году — 1,2 тысячи. Доля таких семей с детьми выросла почти на 3% с 2023 года.

Программа предусматривает выплаты: подъемное пособие 17 тысяч рублей на участника и 8,5 тысячи на членов семьи. А также: компенсацию за перевод документов до 21,6 тысячи рублей, на жилищное обустройство до 70 тысяч, 300 тысяч рублей на открытие бизнеса и 70 тысяч при трудоустройстве по востребованной профессии.

Ранее «КП-Омск» рассказала о повышении размера денежных выплат женам участников СВО.

