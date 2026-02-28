Ричмонд
Mehr: новые взрывы прогремели в Тегеране и Кередже

Жители сообщают о серии взрывов на юге и в столице Ирана на фоне военной операции США и Израиля.

В Тегеране и его пригороде Кередже слышны новые взрывы, сообщает агентство Mehr со ссылкой на местных жителей. Это происходит на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, в ходе которой были поражены крупные города, включая столицу.

В Белом доме объяснили удары угрозой, исходящей якобы от Ирана, включая возможное применение ракетного и ядерного оружия. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции.

Ранее иранский телеканал SNN сообщал по меньшей мере о трех погибших мирных жителях в районе Нармак на востоке Тегерана в результате атаки США и Израиля. Также известно о четырех погибших среди гражданского населения в Сирии, они получили ранения после падения обломка иранской ракеты на жилой дом. Эти данные озвучило государственное агентство SANA.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
