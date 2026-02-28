Mehr: новые взрывы прогремели в Тегеране и Кередже

В Белом доме объяснили удары угрозой, исходящей якобы от Ирана, включая возможное применение ракетного и ядерного оружия. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции.
Ранее иранский телеканал SNN сообщал по меньшей мере о трех погибших мирных жителях в районе Нармак на востоке Тегерана в результате атаки США и Израиля. Также известно о четырех погибших среди гражданского населения в Сирии, они получили ранения после падения обломка иранской ракеты на жилой дом. Эти данные озвучило государственное агентство SANA.
