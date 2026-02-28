Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иранский город Бушер подвергся ракетному обстрелу, там находится АЭС

Ударам подверглись также города Урмия и Гармдаре на северо-западе страны.

Ракетный удар нанесен по городу Бушер в Иране, в котором находится расположена АЭС. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIВ.

По данным издания, в городе Бушере на юге Ирана ракетами были атакованы два объекта. В Бушере располагается АЭС, построенная российскими специалистами.

Также, по данным IRIВ, ракетным ударам подверглись города Урмия и Гармдаре, находящиеся на северо-западе страны.

Ранее агентство Mehr сообщило про новые взрывы прогремели в Тегеране и Кередже на фоне военной операции США и Израиля.

Также KP.RU писал, что в сирийском городе Сувайда четыре человека погибли, а несколько получили ранения после падения обломка иранской ракеты на жилой дом. Другие части ракеты упали в Кунейтре и в бассейне Ярмук в провинции Дараа.

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал атаку «упреждающей». Десятки штурмовых самолётов ВВС США, базирующихся на объектах Ближнего Востока и авианосцах, наносили удары по системе безопасности Ирана, ядерным объектам и арсеналам баллистических ракет. Операция получила название «Рык льва».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше