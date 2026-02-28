Иранский город Бушер подвергся ракетному обстрелу, там находится АЭС

Ракетный удар нанесен по городу Бушер в Иране, в котором находится расположена АЭС. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIВ.
По данным издания, в городе Бушере на юге Ирана ракетами были атакованы два объекта. В Бушере располагается АЭС, построенная российскими специалистами.
Также, по данным IRIВ, ракетным ударам подверглись города Урмия и Гармдаре, находящиеся на северо-западе страны.
Ранее агентство Mehr сообщило про новые взрывы прогремели в Тегеране и Кередже на фоне военной операции США и Израиля.
Также KP.RU писал, что в сирийском городе Сувайда четыре человека погибли, а несколько получили ранения после падения обломка иранской ракеты на жилой дом. Другие части ракеты упали в Кунейтре и в бассейне Ярмук в провинции Дараа.
Утром 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал атаку «упреждающей». Десятки штурмовых самолётов ВВС США, базирующихся на объектах Ближнего Востока и авианосцах, наносили удары по системе безопасности Ирана, ядерным объектам и арсеналам баллистических ракет. Операция получила название «Рык льва».